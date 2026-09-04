Крупные пожары на складах предложили тушить паром для сохранения товаров

КАЗАНЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Установку для тушения пожаров с помощью пара продемонстрировали на выставке "Комплексная безопасность" в Казани, передает корреспондент ТАСС.
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