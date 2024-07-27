В Луганске почтили память детей – жертв войны в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 июля, ФедералПресс. По всей России 27 июля вспоминают детей, погибших в Донбассе. В Луганске также прошли траурные мероприятия, посвященные памяти юных земляков, которые стали жертвами обстрелов со стороны ВСУ.