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Царьград

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Трамп прогнозирует завершение конфликта с Ираном после выборов

Трамп прогнозирует завершение конфликта с Ираном после выборов

Марко Рубио заявил о недостаточной поддержке Ирана со стороны других стран в текущем конфликте. Дональд Трамп ожидает завершения противостояния после выборов в США.

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