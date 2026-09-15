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УтроNews

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Кальюлайд: средств ПВО в мире недостаточно для потребностей Украины

Кальюлайд: средств ПВО в мире недостаточно для потребностей Украины

По её словам, ситуация с украинской противовоздушной обороной ухудшилась, а против новых типов беспилотников у Киева пока нет достаточно эффективных средств.

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