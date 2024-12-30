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Нацист «Айдара» – крымчанам: «Хотели камни с неба – ловите «Хаймарсы»

Нацист «Айдара» – крымчанам: «Хотели камни с неба – ловите «Хаймарсы»

Крымчане, которые в 2014 году захотели вернуться в Россию, теперь защищают свой выбор «на линии Суровикина», Об этом на канале бежавшего на Украину телеведущего-иноагента Евгения Киселева заявил бывший комроты сформированного в 2014-м из майданщиков карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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