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Владимирские новости

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Кольчугино: УК оштрафовали за обрушение крыши в Бавленах

Кольчугино: УК оштрафовали за обрушение крыши в Бавленах

Обрушение крыши из-за снега в Кольчугино произошло 6 февраля, управляющая компания восстановила кровлю только после вмешательства прокуратуры и штрафов на 300 тысяч рублей.

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