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Царьград

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Стало известно, какие клетки лучше восстанавливают печень

Стало известно, какие клетки лучше восстанавливают печень

Российские ученые обнародовали данные нового исследования. Российские исследователи сравнили эффективность клеточной терапии при фиброзе печени и выяснили, какой источник стволовых клеток дает более долгосрочный результат.

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