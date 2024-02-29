В России создают вездеход-амфибию "Тритон" для форсирования водных преград

РИА Новости / Алексей Куденко Российские специалисты работают над созданием вездехода-амфибии "Тритон" для форсирования водных преград и создания плацдармов в зоне спецоперации, рассказал в беседе с РИА Новости гендиректор предприятия разработчика "Тритона" ООО "Арго" Константин Багдасаров.
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