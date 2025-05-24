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Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

ИА Новороссия Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press На чем базируется необъяснимая неуязвимость этого "святого" для либералов места? За открытую антироссийскую пропаганду никто из выступавших там ни разу не был даже оштрафован.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Самое главное - сменить руководство, вывеску и НАЗВАНИЕ!! И согласие на это Путина!
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2 час.
S
Serg
давно пора этот либерастический рассадник жидо- масонства закрыть, а участников- посадить.
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1 час.
ИВ
Иван Вакула
« ЕЦ » как был, так и будет вещать антироссийскую пропаганду и агитацию пока Абрамовичи правят бал. Общество бессильно.
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42 мин.
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