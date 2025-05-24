Замдиректора бежала к Чубайсу. "Ельцин Центр" – всё, и осталось сменить название?

ИА Новороссия Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press На чем базируется необъяснимая неуязвимость этого "святого" для либералов места? За открытую антироссийскую пропаганду никто из выступавших там ни разу не был даже оштрафован.
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