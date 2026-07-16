Катар опроверг сообщения о готовности к ударам по Ирану

Катарские власти опровергли израильские сообщения о планах ударов по Ирану. Доха подчеркивает, что эти слухи направлены на дестабилизацию региона и подрыв роли Катара как посредника в переговорах между США и Ираном.
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