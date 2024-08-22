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Калужские новости

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На бывшем калужском заводе ПСМА начнут выпуск новых моделей иномарок

На бывшем калужском заводе ПСМА начнут выпуск новых моделей иномарок

На бывшем заводе ПСМА в Калуге могут начать сборку ещё одной модели иномарки. Напомним, что на данный момент на предприятии собирают французский Citroen С5 AircrossНа бывшем заводе ПСМА в Калуге могут начать сборку ещё одной модели иномарки.

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