На бывшем калужском заводе ПСМА начнут выпуск новых моделей иномарок

На бывшем заводе ПСМА в Калуге могут начать сборку ещё одной модели иномарки. Напомним, что на данный момент на предприятии собирают французский Citroen С5 AircrossНа бывшем заводе ПСМА в Калуге могут начать сборку ещё одной модели иномарки.