На бывшем калужском заводе ПСМА начнут выпуск новых моделей иномарок

На бывшем заводе ПСМА в Калуге могут начать сборку ещё одной модели иномарки. Напомним, что на данный момент на предприятии собирают французский Citroen С5 AircrossНа бывшем заводе ПСМА в Калуге могут начать сборку ещё одной модели иномарки.
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