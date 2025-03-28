Машков: "Золотую маску" перенесли в Казань из-за открытия нового здания театра

В этом году театральная премия "Золотая маска" пройдет в Казани. На это решение в первую очередь повлияло открытие в столице Татарстана нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, рассказал НСН народный артист РФ, глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков.