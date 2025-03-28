Машков: "Золотую маску" перенесли в Казань из-за открытия нового здания театра

В этом году театральная премия "Золотая маска" пройдет в Казани. На это решение в первую очередь повлияло открытие в столице Татарстана нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, рассказал НСН народный артист РФ, глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии