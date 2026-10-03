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Царьград

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Самойлова хочет удалить соцсети и уйти из публичной жизни

Самойлова хочет удалить соцсети и уйти из публичной жизни

Блогер Оксана Самойлова мечтает удалить соцсети и уйти от публичной жизни на пару лет. После развода с Джиганом она планирует ограничить его в родительских правах.

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