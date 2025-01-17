«Миротворцы Запада» на Украине – это «корм для рыбок-гуппи». Такое мнение высказал на своем канале в соцсети опальный нардеп и разоблачитель коррупции семьи Джо Байдена на Украине Александр Дубинский, ныне пребывающий в киевском СИЗО СБУ в ожидании суда по сфабрикованному против него делу о госизмене, в материалах которого он проходит в качестве «агента ФСБ с позывным «Буратино».
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