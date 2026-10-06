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«Билайн Бизнес» взорвал рынок: облачная АТС стала незаменимой для госорганов и бизнеса — и теперь официально российская!

Облачная АТС от «Билайн Бизнес» не просто вошла в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных — она стала настоящим флагманом импортозамещения на рынке корпоративных коммуникаций.

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