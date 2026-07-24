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Царьград

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Путин заявил о временных трудностях с топливом в России

Путин заявил о временных трудностях с топливом в России

На прошедшей неделе цены на бензин в России существенно выросли: АИ-95 прибавил почти 5%, дизель подорожал на 3%.

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