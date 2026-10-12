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МОСИНФОРМ

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Крупный газорегуляторный пункт начали строить в ТАО

Крупный газорегуляторный пункт начали строить в ТАО

Новый газорегуляторный пункт (ГРП) «Русино» возводят в Троицком административном округе. К работам приступили специалисты столичного комплекса городского хозяйства.

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