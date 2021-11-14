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Эксперты пояснили, к чему ведет согласование правил Парижского соглашения

Эксперты пояснили, к чему ведет согласование правил Парижского соглашения

Следствием согласования правил Парижского соглашения, достигнутого на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, станет увеличение инвестиций в экопроекты, заявили эксперты, 14 ноября сообщает ТАСС.

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