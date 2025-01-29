Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Командование угрожало расстрелом украинским солдатам за нежелание выполнять приказ. Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 117-й бригады ВСУ Иван Сташук на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.

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