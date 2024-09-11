Академик Черниговская высказалась против ЕГЭ

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отметает самых способных учеников, а также гениев и тех, кто нетривиально мыслит, считает директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки и высшего образования России нейролингвист Татьяна Черниговская.