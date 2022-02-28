Новые ограничения получат те, кто пользуется банковскими картами

Платежная система Mastercard вводит новые ограничения для своих карт, которые были выпущены попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, "Открытием" и ВТБ, сообщается со ссылкой на РБК.
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