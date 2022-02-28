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Новые ограничения получат те, кто пользуется банковскими картами

Новые ограничения получат те, кто пользуется банковскими картами

Платежная система Mastercard вводит новые ограничения для своих карт, которые были выпущены попавшими под санкции Совкомбанком, Промсвязьбанком, Новикомбанком, "Открытием" и ВТБ, сообщается со ссылкой на РБК.

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