С 25 октября воздушная гавань Краснодара будет обслуживать рейсы по 26 маршрутам — 13 внутренним и 13 международным, а вылеты в Москву станут самыми частыми и будут выполняться до десяти раз в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Делягин объяснил ...
- В Москве хотят ли...
- НЛ Экс-губернатор Та...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым