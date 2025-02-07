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Петербургский дневник

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Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» вскоре поступит в суд для рассмотрения

Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» вскоре поступит в суд для рассмотрения

Напомним, что в результате нападения погибли 145 человек Дело о теракте в «Крокус Сити Холле» вскоре поступит в суд для рассмотрения по существу, об этом 7 февраля сообщил RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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