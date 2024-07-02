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Царьград

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В Краснодаре 32 мигрантам-нелегалам грозит выдворение из страны

В Краснодаре 32 мигрантам-нелегалам грозит выдворение из страны

Правоохранители установили, что они незаконно пребывали на территории РФ.Краснодарские полицейские провели рейд по выявлению приезжих, которые нарушают режим пребывания на территории России.

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