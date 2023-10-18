Астропрогноз от Василисы Володиной на 19 октября 2023 года: кому следует быть внимательными и осторожными ClickioКак утверждает астролог Василиса Володина, 19 октября — это удачный период для выполнения спокойных, уравновешенных действий.
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