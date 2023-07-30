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Дэллман о поездке на горнолыжный курорт во время локаута: «Спуск закрыт, но я, Тарасенко и Бурдасов прыгаем на сани. Владимир скатывается на скорости в темноту. Кричу: «Нет, Тара, мы умрем»

«Я был в СКА. Во время локаута приехали ребята из НХЛ. У нас были Ковальчук, Тарасенко, Бобровский. Во время одного из международных перерывов мы поехали на горнолыжный курорт «Игора», что за городом.

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