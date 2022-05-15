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Маршанд о вылете «Бостона» от «Каролины»: «Самый сложный соперник на Востоке, вероятно. Знали, что с ними будет нелегко»

Брэд Маршанд назвал «Каролину» самым сложным соперником на Востоке.  «Бостон» проиграл «Харрикейнс» серию первого раунда Кубка Стэнли (3-4, 2:3 в седьмом матче).

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