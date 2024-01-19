"К ДИАСПОРЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛ": СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ОТРЕКЛИСЬ ОТ УСМАНА?

Вы хотите сказать, что нет избитых, изнасилованных и убитых? И все пострадавшие только ими претворяются, для "провокации"?

Caltar

"Представители Узбекской национально-культурной автономии Москвы...",а как,что за "автономия" такая?!, "Ранее разгорелся скандал из-за резких замечаний Баратова, которого, как оказалось, не устраивает использование слова "русский" на ТВ,...",меня тоже это не устраивает! Какого хрена всякое Г называют русскими,только потому,что у ни Российские паспорта или как? Из-за таких "русским" потом всякие Титовы и говорят( "По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты» (цитата по «РИА Новости»".),что с мигрантами усё в порядке и зря шумим,на себя типа посмотреть должны!