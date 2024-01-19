ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

45 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Нет. Не одна. Похожи.Матвиенко обнаруж...
  • Evgenija Palette
    В огороде - бузина, а в Киеве - дядька... Вам про Фому, а Вы - про Ерему... Зато пять копеек вставил...Матвиенко обнаруж...
  • Олег Самойлов
    А 50-70 лет назад в министерских креслах сидели профессионалы?Матвиенко обнаруж...

"К ДИАСПОРЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛ": СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ОТРЕКЛИСЬ ОТ УСМАНА?

"К ДИАСПОРЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛ": СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ОТРЕКЛИСЬ ОТ УСМАНА?

В Сети распространились сообщения, что глава узбекской диаспоры "Ватандош" Усман Баратов вовсе не имеет отношения к ней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Вы хотите сказать, что нет избитых, изнасилованных и убитых?  И все пострадавшие только ими претворяются, для &quot;провокации&quot;?
Ответить
6 час.
Caltar
&quot;Представители Узбекской национально-культурной автономии Москвы...&quot;,а как,что за &quot;автономия&quot; такая?!, &quot;Ранее разгорелся скандал из-за резких замечаний Баратова, которого, как оказалось, не устраивает использование слова &quot;русский&quot; на ТВ,...&quot;,меня тоже это не устраивает! Какого хрена всякое Г называют русскими,только потому,что у ни Российские паспорта или как? Из-за таких &quot;русским&quot; потом всякие Титовы и говорят( &quot;По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты» (цитата по «РИА Новости»&quot;.),что с мигрантами усё в порядке и зря шумим,на себя типа посмотреть должны!
Ответить
5 час.
АФ
Антон Федоров
Толстой высказал не просто своё мнение, а озвучил мнение большинства жителей России.!!! Гнать эту свору из России!
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх