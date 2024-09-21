Слуцкий высказался о планах Зеленского, обратившись к Генассамблее ООН

Сказать решительное «нет» планам Владимира Зеленского, которые направлены на эскалацию конфликта на Украине, необходимо Генассамблее ООН, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий 20 сентября в эфире телеканала «Россия 24».
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