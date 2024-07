Создатели ретрофутуристического триллера The Invincible по роману «Непобедимый» впервые раскрыли продажи игрыПольская студия Starward Industries, основанная бывшими разработчиками The Witcher 3: Wild Hunt и Dying Light, обратилась к игрокам с информацией об успехах своего ретрофутуристического триллера The Invincible.