Эксперты дали советы решившим посетить города воинской славы туристам

Среди туристов спросом на вторые майские праздники пользуются поездки в города воинской славы — Санкт-Петербург, Москву, Минск, Волгоград, Севастополь, Мурманск: на них приходится 62% от общего числа бронирований городских отелей.
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