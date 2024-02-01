CNN: указ об увольнении Залужного ожидается к концу недели

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Валерия Залужного с поста главкома ВСУ ожидается уже к концу этой недели, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
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