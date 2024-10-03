УтроNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

УтроNews

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Шеин Никита
    Когда, наконец, этими паразитами займутся? Или не займутся, вообще никогда?Сечин приготовил ...
  • Александр Павлов
    Осто@бенили уже эти путинские пауки в банке.Сечин приготовил ...
  • Malina
    нет слов (приличных)....От дела Суровцево...

Скандал с риэлтором из Владимира обернулся судом

Скандал с риэлтором из Владимира обернулся судом

Теперь ее ждет суд, сообщает «День во Владимире» со ссылкой на данные местной Прокуратуры.По версии следствия, несколько лет назад женщина разработала преступный план: просила у клиентов брать кредиты на улучшение жилищных условий в одном из потребительских кооперативов, однако справки были поддельные; а после получения денег люди передавали средства ей на условиях выплаты вознаграждений и быстрого полного погашения займов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх