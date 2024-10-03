Скандал с риэлтором из Владимира обернулся судом

Теперь ее ждет суд, сообщает «День во Владимире» со ссылкой на данные местной Прокуратуры.По версии следствия, несколько лет назад женщина разработала преступный план: просила у клиентов брать кредиты на улучшение жилищных условий в одном из потребительских кооперативов, однако справки были поддельные; а после получения денег люди передавали средства ей на условиях выплаты вознаграждений и быстрого полного погашения займов.