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Эксперт Чихринова: проверьте батареи до начала отопительного сезона

Эксперт Чихринова: проверьте батареи до начала отопительного сезона

С началом отопительного сезона нагрузка на систему отопления возрастает, и именно в этот период чаще проявляются протечки, воздушные пробки и неисправности запорной арматуры.

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