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«Ты можешь стать франчайзинговым игроком и партнером». Дуайт Ховард позвал Джеймса Хардена на Тайвань

Чемпион НБА 2020 года Дуайт Ховард позвал звездного разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена на Тайвань, где Ховард выступает с прошлого года.

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