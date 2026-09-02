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Новости Липецка

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Еще пять территорий Липецкой области вошли в красную зону из-за угрозы БПЛА

Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявили еще в пяти муниципалитетах Липецкой области. Теперь он действует в Краснинском, Данковском, Лебедянском, Чаплыгинском округах и Лев-Толстовском районе.

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