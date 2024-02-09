Песков отказался уточнять, имел ли в виду Путин Красикова в обмене на Гершковича

Возможность обмена американского журналиста Эвана Гершковича на "ликвидировавшего бандита" человека была высказана "весьма понятно", никаких уточнений о том, шла ли речь о Вадиме Соколове (Красикове), не требуется.
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