Орден Мужества погибшего фитнес-инструктора из Бердска вручили его отцу

В администрации Бердска в четверг, 9 ноября, почтили память погибшего на СВО Антона Курбатова.9 ноября 2023 года в администрации города Бердска отцу погибшего на СВО фитнес-инструктора Антона Курбатова Павлу Иннокентьевичу вручили орден Мужества.
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