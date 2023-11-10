Орден Мужества погибшего фитнес-инструктора из Бердска вручили его отцу

В администрации Бердска в четверг, 9 ноября, почтили память погибшего на СВО Антона Курбатова.9 ноября 2023 года в администрации города Бердска отцу погибшего на СВО фитнес-инструктора Антона Курбатова Павлу Иннокентьевичу вручили орден Мужества.