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Мировое обозрение

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GPT-6 Astra самостоятельно прошла легендарную головоломку Portal — это стоило $571

GPT-6 Astra самостоятельно прошла легендарную головоломку Portal — это стоило $571

Новейшая языковая модель OpenAI, GPT-6 Astra, анонсированная на этой неделе, справилась с задачей, которая традиционно считается серьезным испытанием для алгоритмов машинного обучения: она полностью самостоятельно, без участия человека, прошла культовую игру Portal.

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