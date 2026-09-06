GPT-6 Astra самостоятельно прошла легендарную головоломку Portal — это стоило $571

Новейшая языковая модель OpenAI, GPT-6 Astra, анонсированная на этой неделе, справилась с задачей, которая традиционно считается серьезным испытанием для алгоритмов машинного обучения: она полностью самостоятельно, без участия человека, прошла культовую игру Portal.
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