Лучшие кадры из жизни богатых и знаменитых

Когда известному американскому фотографу Слиму Ааронсу предложили сделать фотосессию высадки американского десанта на побережье в Корее, он пошутил: ‘Меня интересуют только те пляжи, на которых загорают девушки’.
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