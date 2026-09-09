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Права и обязанности школьника: что должны дети, родители и школа

Некоторые привычные школьные требования на деле работают совсем не так, как думают родители. Разбираемся, где проходят границы между правами ребёнка и правилами школы.

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