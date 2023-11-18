Автоинспекторы Кабардино-Балкарии вместе с общественниками провели акцию для школьников «Засветись – будь заметным на дороге!»

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при отделе МВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой и провели для воспитанников дошкольного блока № 10 средней школы № 3 и для учеников начальных классов лицея № 1 им.