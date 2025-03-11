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Зарплата работников соцсферы в ЯНАО осталась ниже средней, несмотря на рост

Зарплата работников соцсферы в ЯНАО осталась ниже средней, несмотря на рост

Зарплата работников социальной сферы Ямала осталась ниже средней по округу, несмотря на рост. Это следует из данных анализа тактических показателей системы мониторинга демографической ситуации в ЯНАО за 2024 год, опубликованных региональным департаментом социальной защиты населения.

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