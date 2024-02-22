Власти хотят собирать данные о банковских картах путешественников

В новый перечень информации о пассажирах и персонале (экипаже), который перевозчики должны будут передавать в единую государственную информационную систему обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), при оплате клиентом билета банковской картой могут войти четыре последние цифры такой карты и наименование банка, а также стоимость билета и класс обслуживания.
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