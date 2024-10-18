«Дайте ему денег на парикмахера»: прическу Галкина высмеяли в Сети

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) опубликовал в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео на английском языке, призывая фанатов покупать билеты на его концерты в США.
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