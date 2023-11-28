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    Что это за "маленькое существо " ?История одной пер...

Почему евреи определяют национальность по матери

Почему евреи определяют национальность по матери

Евреи — очень древний народ, за тысячелетия своего существования повидавший немало горя. Их уничтожали, изгоняли, лишали прав и постоянно обвиняли во множестве различных бед.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Мать воспитывает и дает ценностные установки. По этому евреями, зачастую, считают даже воспитанных еврейками-нянями. Ну ценностные установки у них - еврейские...
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Sergey
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Вик Норд
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