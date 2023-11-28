Почему евреи определяют национальность по матери

Мать воспитывает и дает ценностные установки. По этому евреями, зачастую, считают даже воспитанных еврейками-нянями. Ну ценностные установки у них - еврейские...

Sergey

потому, что только мать знает, кто отец ребенка. и нельзя оспорить материнство. из этого выходит, что не очень доверяли евреи своим женщинам....