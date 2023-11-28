Евреи — очень древний народ, за тысячелетия своего существования повидавший немало горя. Их уничтожали, изгоняли, лишали прав и постоянно обвиняли во множестве различных бед.
Почему евреи определяют национальность по матери
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
Мать воспитывает и дает ценностные установки. По этому евреями, зачастую, считают даже воспитанных еврейками-нянями. Ну ценностные установки у них - еврейские...
Ответить
12 час.
Sergey
потому, что только мать знает, кто отец ребенка. и нельзя оспорить материнство. из этого выходит, что не очень доверяли евреи своим женщинам....
Ответить
10 час.
Вик Норд
Смерть сионистам!
Ответить
10 час.
Свежие комментарии