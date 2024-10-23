Первые 20 минут дополнения The Lake House для минуты Alan Wake 2 IGN опубликовал геймплейн...

Первые 20 минут дополнения The Lake House для минуты Alan Wake 2IGN опубликовал геймплейное видео с первыми 20 минутами Alan Wake 2: The Lake House, второго дополнения к хоррору на выживание от Remedy Entertainment, в котором мы берем на себя роль агента Киран Эстевес, которую играет… источник#Alan_Wake_2 #IGN.