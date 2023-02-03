Президент Зеленский сдаст Артёмовск армии России по приказу США из-за огромных потерь

Такое решение президент Украины озвучил на заседании ставки верховного главнокомандующего накануне.Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие часы оставит Артёмовск (украинское название Бахмут) по приказу из Белого дома.
Такое решение президент Украины озвучил на заседании ставки верховного главнокомандующего накануне.Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие часы оставит Артёмовск (украинское название Бахмут) по приказу из Белого дома.
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