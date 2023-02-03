Царьград

5 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Цуканов
    Там служил в 1910 ВСО В 1970 году. Только и только русский язык был! Это русский город! Это наши, русские люди! Смерт...Рассекречена танк...
  • Вектор
    Развелось диванных стратегов, как блох на бродячей собаке. Чувствуется подход бывшего комсомольского работника."К лету возьмём К...
  • Валерий Ворожищев
    Уже создано, а люди ничего не знают. Это лекарство не только от рака, но и от всего остального.В Минздраве заяви...

Президент Зеленский сдаст Артёмовск армии России по приказу США из-за огромных потерь

Президент Зеленский сдаст Артёмовск армии России по приказу США из-за огромных потерь

Такое решение президент Украины озвучил на заседании ставки верховного главнокомандующего накануне.Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие часы оставит Артёмовск (украинское название Бахмут) по приказу из Белого дома.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх