Gold Bears Are Crowding This Trade—Don't Get Trapped At The Lows Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! fxtraderanthony GOLD XAUUSD MGC The macro narrative heading into this week is dominated by evolving Middle East geopolitical risks and fluctuating central bank interest rate expectations, which continue to apply pressure to the precious metal .
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