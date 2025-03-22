Россия вводит обязательную маркировку сладостей с сентября 2025 года

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации выступило с предложением о постепенном введении обязательной маркировки для некоторых сладостей и кондитерских изделий, которые находятся в потребительской упаковке.
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